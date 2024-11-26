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ŞOK'a Columbia spor ayakkabılar geliyor! 27 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK'a Columbia spor ayakkabılar geliyor! 27 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
26.11.2024 16:43
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ŞOK Çarşamba Fırsatları bu hafta da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 27 Kasım 2024 Çarşamba tarihli yeni sayısında Columbia spor ayakkabıdan kahve makinesine, dikey süpürgeden airfryera yok yok! ŞOK Aktüel listelerindeki indirimli ürünleri merak ediyorsanız, detaylar yazımızda...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel listelerini bekleyenler, güncel ŞOK broşürü yayınlandı. ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 27 Kasım 2024 Çarşamba tarihli yeni sayısında en çok dikkat çeken ürün Columbia spor ayakkabılar oldu. Peşin fiyatına 6 taksitle satışa sunulan spor ayakkabıların yanı sıra her ihtiyaca ve beğeniye uygun farklı kategorilerde ürünler de alışveriş severlerle buluşuyor. Sizin için ŞOK Haftanın Fırsatları'nın yer aldığı broşüre içeriğimizde yer verdik. Bütçe dostu alışveriş için bakmadan geçmeyin...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Katalog'un yıldızı! Columbia spor ayakkabılar peşin fiyatına 6 taksit

6

Sizin için ayakkabı kategorisinde seçtiklerimiz

Under Armour,Camper, Puma, adidas... Spor ayakkabı modellerindeki indirimler burada!

Columbia ayakkabılarda Gülümseten Kasım'a özel indirimleri keşfetmek için buraya tıklayın

Gıda ürünlerinde indirim var

1

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Atıştırmalıklar, temel gıda ürünleri ve dahasını buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde avantajlı fiyatlar

2

Sizin için hijyen ve kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz

Evinize hijyen getirecek temizlik ürünleri de indirimde, burada!

Avantajlı fiyatlarıyla öne çıkan kişisel bakım ve kozmetik ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Çok satan masaj tabancası 699 TL!

3

Sizin için seçtiklerimiz

Koton'dan Penti'ye çoraplarda Gülümseten Kasım'a özel fiyatları burada görebilirsiniz.

Evinize spa hizmeti getirecek masaj tabancaları indirimde, burada.

Kısa sürede formunuzu yakalayın. Spor aletlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel indirimlere burada bulabilirsiniz.

Çay ve kahve makineleri, blender seti, pratik mutfak gereçleri ve dahası

4

Sizin için mutfak seçtiklerimiz

İndirimdeki çay makinelerini buradan inceleyebilirsiniz.

Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında pratik mutfak gereçlerinde indirim var. Buradan ürünleri görebilirsiniz.

Stanley termoslar indirimde, burada.

Pirantech marka airfryer, dikey süpürge, halı yıkama makinesi, epilasyon aleti...

5

Sizin için seçtiklerimiz

Hem lezzetli hem de sağlıklı yemekler hazırlamanızı sağlayacak airfryer modellerinde avantajlı fiyatlardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Elektrikli süpürgelerde de Gülümseten Kasım indirimleri burada devam ediyor.

Çok satan Philips Lumea Lazer Epilasyon Aleti 9404 TL ile burada satışta!

Mobilyalara bakmadan geçmeyin!

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Sizin için mobilya kategorisinde seçtiklerimiz

Çok satan mobilyaları görmek için buraya tıklayın.

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