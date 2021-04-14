ŞOK, A101, BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafa için ve hafta sonu çalışma saatleri

Koronavirüs salgını nedeniyle market ve bakkalların çalışma saatlerinde bazı düzenlemeler yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 valiliğine gönderdiği genelge ile birlikte birçok konuda yeni değişiklikler yapıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle Ramazan ayı kısmi kapanma kararı verildi. Market ve bakkalların çalışma saatleri arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı.
A101, BİM, ŞOK gibi zincir market grupları sabah saaat 10.00'da açılacak.
İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı. Kabine toplantısından çıkan kararlar Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bakanlık ise maddeleri sıraladı. İşte, o kararlar:
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM hafta içi 10.00- 18:00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi 10.00- 18:00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK hafta içi 10.00- 18:00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.