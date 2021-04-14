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ŞOK, A101, BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafa için ve hafta sonu çalışma saatleri

14.04.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı sonrasında marketlerin çalışma saatleri tekrar gündeme geldi. Yapılan açıklamalar sonucunda Ramazan ayı için yeni tedbirler alındı. Bu noktada, İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak market, bakkal, kuruyemişçi gibi işletmelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Peki, ŞOK, A101, BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafa için ve hafta sonu çalışma saatleri

ŞOK, A101, BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafa için ve hafta sonu çalışma saatleri

Koronavirüs salgını nedeniyle market ve bakkalların çalışma saatlerinde bazı düzenlemeler yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 valiliğine gönderdiği genelge ile birlikte birçok konuda yeni değişiklikler yapıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle Ramazan ayı kısmi kapanma kararı verildi. Market ve bakkalların çalışma saatleri arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı.

ŞOK, A101, BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

A101, BİM, ŞOK gibi zincir market grupları sabah saaat 10.00'da açılacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı. Kabine toplantısından çıkan kararlar Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bakanlık ise maddeleri sıraladı. İşte, o kararlar:

  • Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

  • Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

ŞOK, A101, BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafa için ve hafta sonu çalışma saatleri

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 18:00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 18:00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 10.00- 18:00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) a101 Bim Şok Kabine Toplantısı

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