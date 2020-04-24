Şok açıklama: Samsung Galaxy S20 Ultra kamera sorunu düzelmiyor!

Samsung Galaxy S20 Ultra'nın sorunları bitmek bilmiyor. Daha önce ısınma sorunu ile gündeme gelen Samsung'un amiral gemisi, daha sonra bu ısınma probleminden kaynaklanan bir sorunla daha karşı karşıya kalmıştı. Bu sorun, kamerada odaklama problemi yaratıyordu. Samsung'un bu sorunu bir güncelleme ile düzelteceği bilgisi sonrası kullanıcılar rahat bir nefes almış, Samsung'tan gelecek güncellemeyi beklemeye başlamışlardı. Anlaşılan o ki o güncelleme hiç gelmeyecek. Çünkü sorun güncelleme ile çözülemeyecek kadar büyük.

SAMSUNG YETKİLİLERİ: YAZILIMLA DÜZELTİLMESİ ZOR

Samsung destek forumu üzerinden yapılan açıklamalar, Samsung Galaxy S20 Ultra'da yaşanan kamera problemlerinin kalıcı olduğunu ortaya çıkardı. Samsung destek forumunun yetkilileri yaşanan kamera odaklama probleminden dolayı üzgün olduklarını söyleyerek, odak uzaklığının lensin özelliklerine göre belirlendiğini, bu yüzden yazılım ile düzeltilmesinin zor olduğunu ifade etti. Yetkilier odak uzaklığını önceden tam olarak açıklayamadıkları için de özür dileyerek açıklamalarını sonlandırdı.