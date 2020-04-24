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Şok açıklama: Samsung Galaxy S20 Ultra kamera sorunu düzelmiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2020 14:29 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S20 Ultra kamera sorunu için yeni bir açıklama geldi. Daha önce yazılım güncellemesiyle çözüleceği belirtilen Galaxy S20 Ultra kamera sorunu, yapılan açıklamalara göre hiç düzelmeyecek. Peki neden?

Şok açıklama: Samsung Galaxy S20 Ultra kamera sorunu düzelmiyor!

Samsung Galaxy S20 Ultra'nın sorunları bitmek bilmiyor. Daha önce ısınma sorunu ile gündeme gelen Samsung'un amiral gemisi, daha sonra bu ısınma probleminden kaynaklanan bir sorunla daha karşı karşıya kalmıştı. Bu sorun, kamerada odaklama problemi yaratıyordu. Samsung'un bu sorunu bir güncelleme ile düzelteceği bilgisi sonrası kullanıcılar rahat bir nefes almış, Samsung'tan gelecek güncellemeyi beklemeye başlamışlardı. Anlaşılan o ki o güncelleme hiç gelmeyecek. Çünkü sorun güncelleme ile çözülemeyecek kadar büyük.

SAMSUNG YETKİLİLERİ: YAZILIMLA DÜZELTİLMESİ ZOR

Samsung destek forumu üzerinden yapılan açıklamalar, Samsung Galaxy S20 Ultra'da yaşanan kamera problemlerinin kalıcı olduğunu ortaya çıkardı. Samsung destek forumunun yetkilileri yaşanan kamera odaklama probleminden dolayı üzgün olduklarını söyleyerek, odak uzaklığının lensin özelliklerine göre belirlendiğini, bu yüzden yazılım ile düzeltilmesinin zor olduğunu ifade etti. Yetkilier odak uzaklığını önceden tam olarak açıklayamadıkları için de özür dileyerek açıklamalarını sonlandırdı.

samsung galaxy s20 ultra kamera sorunu-1

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA KULLANICILARI TEKNİK SERVİSE GİDEBİLİR

Açıklamaya bakılırsa Galaxy S20 Ultra'nın kamerasındaki sorun tamamen kalıcı bir sorun ve donanım değiştirilmediği sürece bu sorun ortadan kaldırılamayacak. Çok yakın bir zamanda Samsung Galaxy S20 Ultra kullanıcılarının servise gitmeleri gerekebilir. Tabi bunun için önce teknik servislerinin hepsinin tam kapasite ile hizmet vermesi gerek. Zira, koronavirüs pandemisi nedeniyle Dünya çapında birçok firma teknik servis hizmetinde kapasitesini düşürmüş durumda.

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