Sokağa çıkamayınca, 155'i arayıp büryan istedi

Afetevler Mahallesi’nde oturan ve koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan Mehmet Bakır, '155 Polis İmdat' hattını arayarak kente özgü yemek olan büryan istediğini ancak dışarı çıkamadığı için alamadığını söyledi. Polis ekipleri, Bakır'ın istediğini yerine getirmek için valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek ekibine bilgi verdi. Ekipler, Bakır için büryan yemeğini alıp paket yaparak evine götürdü.

Ekiplerden yemeği teslim alan Bakır, teşekkür etti. Bakır, "Canım bugün büryan çekti. Sokağa çıkamadığımdan 155 hattını aradım. Kendilerini hemen bana döndüler ve büryanımı getiriler. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Ekipler, İnönü Mahallesi’nde yalnız yaşayan Haci Erkarslan'ın (75) da evinde ziyaret edip, ihtiyaçlarını giderdi.

