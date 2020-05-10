Sokağa çıkma kısıtlamaları bitiyor! İşte o tarih

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'deki ilk normalleşme adımlarını açıklamıştı. Erdoğan açıklamasında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının bir süre daha devam edeceğini belirtmişti.

Normalleşme planı çerçevesinde yarından itibaren berber, kuaför, güzellik merkezi ve AVM gibi yerler tekrar açılıyor. Peki sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman sona erecek?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI İÇİN TARİH VERİLDİ

Hürriyet'in haberine göre hükümetin hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planının detayları belli oldu. Plana göre hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor. Bayram sonrasında vaka sayılarındaki durumun iyileşmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamalarına haziran ayında son verilmesi bekleniyor.



