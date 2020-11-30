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Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? Hafta içi kısıtlama nasıl olacak?

30.11.2020 21:43 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? Hafta içi kısıtlama nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Hafta içi gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 4 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

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"Kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik. Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamanın Salı gününden itibaren uygulanacağını belirterek, Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında olduğu belirtti.


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