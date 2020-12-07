HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıkma kısıtlamasında demir çalan şahıslara suçüstü

Sokağa çıkma kısıtlamasında demir çalan şahıslara suçüstü

07.12.2020 02:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sokağa çıkma kısıtlamasında demir çalan şahıslara suçüstü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde inşaattan çaldıkları demirleri bir kamyonete yükleyen 2 şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde inşaattan çaldıkları demirleri bir kamyonete yükleyen 2 şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına da uymamaktan ceza kesilen 2 şahıs tutuklandı.
Olay, gece saatlerinde Camiatik Mahallesi Tekke Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat alanına giren iki şüpheli, demir çubukları kamyonete yükledi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, kamyonetle hırsızlık yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Karakola götürülen iki şüpheliye, sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan S.A. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında demir çalan şahıslara suçüstü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Trump'ın avukatı Rudy Giuliani koronavirüse yakalandıTrump'ın avukatı Rudy Giuliani koronavirüse yakalandı
Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''

''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''

Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

Ambulanstan inip oraya gittiler! Gözyaşları içinde izledi

Ambulanstan inip oraya gittiler! Gözyaşları içinde izledi

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

İstanbul'dan Çin'e hareket eden yük treni Ankara'da

Çin'e hareket eden yük treni Ankara'da

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani koronavirüse yakalandı

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani koronavirüse yakalandı

PKK'lı kadın terörist teslim oldu

PKK'lı kadın terörist teslim oldu

Batman Valiliği ve Başsavcılık'tan cinsel istismara maruz kalan çocukla ilgili açıklama

Valilik'ten cinsel istismar olayı açıklaması

İzmir’de iş yerinde şüpheli ölüm

İzmir’de iş yerinde şüpheli ölüm

Trabzon'da korkunç olay! Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.