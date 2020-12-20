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Sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletleri böyle çaldılar

20.12.2020 12:54 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletleri böyle çaldılar

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 4 farklı adreste yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Sandıklı ilçesinde 4 farklı mahallede meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 4 farklı adreste yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Sandıklı ilçesinde 4 farklı mahallede meydana geldi. Hırsızlık olayının yaşandığı yerlerden Çakır Mahallesi Gülseren Sokak’ta yaşanan hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde önce sokakta yürüyerek bir süre etrafı kolaçan eden hırsızlar, gözlerine kestirdikleri motosikleti çalıştırmadan evin önünden alıyor. Hırsızlardan biri motosikletin üzerine binerken, diğer şahıs ise onu ittirmeye başlıyor. Evin önünden uzaklaşan şüpheliler, ardından motosiklete binerek uzaklaşıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 18 Aralık Cuma gecesi yaşanan hırsızlık olayında 4 motosikletin aynı yöntemle çalındığı öne sürülürken, motosikletleri çalınan vatandaşların şikayetçi olması üzerine polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletleri böyle çaldılar

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