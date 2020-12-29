HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı

Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı

29.12.2020 15:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde polis ekiplerince durdurulan araçta bulunan ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan şahıs tutuklandı.Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde Haller Kavşağında yaşandı.

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde polis ekiplerince durdurulan araçta bulunan ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan şahıs tutuklandı.
Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde Haller Kavşağında yaşandı. Saat 00.30 sıralarında polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan bir şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda 80.41 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğünce hakkında yasal işlem başlatılan ve adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Çarpıcı Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'li Girgin'den açıklamaÇarpıcı Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'li Girgin'den açıklama
YKS sınav tarihleri belli oldu mu?YKS sınav tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

23 kez ceza kesilen dönerciden tepki çeken sözler: Genelge beni bağlamaz

23 kez ceza yiyen dönerciden tepki çeken sözler

Seri katilden çarpıcı sözler: Elinize ayağınıza düştüm, beni kurtarın

Seri katilden çarpıcı sözler: Elinize ayağınıza düştüm, beni kurtarın

Çarpıcı Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'li Girgin'den açıklama

Çarpıcı Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'li Girgin'den açıklama

Bakan Çavuşoğlu: Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmeyi hedefliyoruz

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Türkiye'de kaç PKK'lı terörist var? Bakan Soylu son sayıyı açıkladı

İşte Türkiye'deki PKK'lı terörist sayısı!

Beyoğlu'nda kısıtlamada kahvehaneye koronavirüs baskını

Beyoğlu'nda kısıtlamada kahvehaneye koronavirüs baskını

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.