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Sokağa çıkma yasağı geri mi gelecek? Yasaklar geri gelir mi?

25.10.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün patlak vermesi ve hızla yayılması ile birçok ülkede de olduğu gibi Türkiye'de de sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Sokağa çıkma yasağının yanı sıra birçok işletmenin faaliyetinin geçici olarak durdurulması kararı alınmıştı. Şimdilerde sokağa çıkma yasağının geri gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Sokağa çıkma yasağı geri mi gelecek? Yasaklar geri gelir mi?

Hem ekonomik hem sosyal olmak üzere dünyanın seyrinin değişmesine neden olan koronavirüs, sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere birçok yasakların dünya çapında uygulanmasına neden oldu. Vaka sayılarının artması ile sokağa çıkma yasağının gündeme gelip gelmeyeceği konuşulmaya başlandı. İşte merak edilenler...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GERİ GELECEK Mİ?

Mayıs aylarında düşen vaka sayıları, yaz aylarında yasakların kalkması ve tatil bölgelerinde görülen etkileşim ile yeniden yükselmişti. Geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs tablosu ile vaka sayısının 24 bin 792 olduğu öğrenildi. Sokağa çıkma yasağının geri gelip gelmeyeceğine ilişkin kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artık kısıtlama yok, çünkü aşı var." ifadelerini kullanmıştı.

Sokağa çıkma yasağı geri mi gelecek? Yasaklar geri gelir mi?

25 EKİM KABİNE TOPLANTISI

En son 11 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı bugün (25 Ekim 2021 Pazartesi) yapılacak. Toplantıda gündeme ilişkin kararların alınması ve bu kararların, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılması bekleniyor. Toplantıda değerlendirileceği öngörülen konular arasında koronavirüste son durum, vaka sayıları gibi güncel konular yer alıyor.

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