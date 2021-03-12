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Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? İstanbul, Ankara ve İzmir’de Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkmak serbest mi?

12.03.2021 10:53 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? İstanbul, Ankara ve İzmir’de Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkmak serbest mi?

Mart başında yapılan Kabine Toplantısından sonra yeni kararlar alınmıştı. Bazı illerde sokağa çıkma yasağı kalkarken, bazı illerde sokağa çıkma yasağı Pazar günleri hala devam ediyor. İstanbul ve İzmir yüksek riskli bölgede yer alırken, Ankara ise orta riskli bölgede yer alıyor.

Şuan için Ankara orta riskli bölgede yer almasına rağmen, vaka sayılarında artış olması durumunda sokağa çıkma yasakları tekrar Ankara’da başlayabilir. İki haftada bir güncellenecek olan vaka sayıları ile hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacağı yeniden gözden geçirilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede; düşük ve orta risk grubundaki illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanmaya devam edecek. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacaktır. Cumartesi günleri ise 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştır.” İfadeleri yer aldı.

İstanbul ve İzmir, yüksek riskli iller olarak işaretlenirken, Ankara şu an için orta riskli illerimiz arasında yer alıyor. Buna göre; Ankara’da Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak. İstanbul ve İzmir’de ise; hafta içi ve Cumartesi günleri 21.00 – 05.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Pazar günleri ise yasaklar devam edecek.

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DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak, Van, Ağrı, Iğdır, Hakkari

ORTA RİSKLİ İLLER
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Afyon, Adana, Isparta, Eskişehir, Ankara, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Erzurum, Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Kırklareli, Kırıkkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bolu, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman

GÜNCEL TÜRKİYE RİSK HARİTASI

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*İllerin risk durumları iki haftad bir yapılacak açıklamalardan sonra yeniden güncellenecek.

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı İstanbul

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