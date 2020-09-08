Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yasakla ilgili açıklama geldi mi?

Bir süredir Ankara’daki vaka sayısında ciddi bir artış yaşanması nedeniyle tekrar yasak gelecek mi sorusu gündeme geldi. Yetkililerden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemiş olsa da çıkan haberlerde salgının arttığı il ve ilçelerde hafta sonu için sokağa çıkma yasakları gibi planlamaların yapıldığına dair iddialar ortaya atıldı. İddialara göre görüşülen planlamalardan bir tanesi olan sokağa çıkma yasağı , belirli illerde salgının yayılmasının kesintiye uğraması için yapılabilir. Aynı zamanda salgınla ilgili artış yaşanan illerin bütününde olabileceği gibi yalnızca ilçe bazlı uygulanabileceği de iddia ediliyor. Ancak bu konuyla ilgili olarak henüz devlet yetkililerinden resmi bir açıklama gelmedi.

Sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu vatandaşlar arasında yeniden gündeme geldi. Başta Ankara olmak üzere birkaç ilde hızla artan vaka sayısı haberlerinin yayılmasıyla beraber bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu da akıllara geldi. Tekrar sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusu vatandaşlar arasında tartışılırken bir yandan da yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor. Peki, yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

ANKARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Tekrar sokağa çıkma yasağı gelir mi konusu tartışılırken gözler özellikle Ankara ile ilgili yapılacak olan açıklamalara çevrildi. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara için vakaların tırmanış eğiliminde olduğu açıklamasını yapmıştı. Ankara’da, İstanbul’dan çok daha fazla vaka olduğunu belirten Koca, şehirdekileri tedbir almaya davet etmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan bu açıklamaların ardından Ankara sokağa çıkma yasağı var mı sorularıyla bir kez daha konuşulmaya başlanmıştı. Özellikle Ankaralılar tarafından Ankara Valisi Vasip Şahin’in konuyla ilgili yapacağı açıklamalar beklenmişti. Beklenen açıklamayı yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir konunun gündemlerinde olmadığını belirtmişti. Konuyla ilgili olarak “İnşallah tersine çevireceğiz, bunlara ihtiyaç olmayacak.” diyen Şahin, sokağa çıkma yasağının zor bir durum olduğunu ve kısıtlama olmadan da tersine çevirmenin mümkün olduğunu söylemişti.

Vatandaş için ileride ek tedbirlerin alınacağını da dile getiren Şahin, Bakanlık ile sürekli istişare ettiklerini ve önce tedbirlerin uygulamaya konulacağını aktarmıştı. Bütün ilçelerde kapsamlı bir denetleme olacağına dikkat çeken Şahin; amacın farkındalık oluşturmak olduğunu, topyekün mücadelenin amaçlandığını, işin kolay olmadığını ancak daha önce ülke olarak başarıldığını belirtti. Diğer iller için de sokağa çıkma yasağı uygulaması ile henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Buna karşılık vatandaşlar arasında sokağa çıkma yasağı gelir mi konusunda araştırmalar devam ediyor.

