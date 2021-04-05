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Sokağa çıkma yasağı olan iller! Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

05.04.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüs risk haritasında bir güncelleme yapılmış ve 58 il, kırmızı renk olmuştu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi de paylaşıldı. İşte Sokağa çıkma yasağı olan iller! Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Sokağa çıkma yasağı olan iller! Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Ülkemiz genelinde sokağa çıkma yasağı olan iller vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçmiş ve sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere pek çok kısıtlama ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Sokağa çıkma yasağı olan iller! Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Sokağa çıkma yasağı yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanıyor.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Şırnak (1 İl)

ORTA RİSKLİ İLLER

Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van (10 İl)

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli (12 İl)

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak (58 İl)

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Toplantıda, salgına ilişkin tüm gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Genel olarak da her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Buna rağmen vaka ve hasta, bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır." dedi.

İlleri, vaka, hasta, vefat, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak renklere ayırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır." diye konuştu.

"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir."

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sokağa çıkma yasağı Cumhurbaşkanı

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