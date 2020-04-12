Sokağa çıkma yasağına rağmen ehliyetsiz araç kullandı

Gaziosmanpaşa Güllü Caddesi'nde bir sürücü, sokağa çıkma yasağı sebebiyle denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kısa süreli takibi sonucu önü kesilerek durdurulabilen otomobildeki 24 yaşındaki sürücü B.K'nın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü B.K. ile yanındaki iki kişi gözaltına alındı.

İDARİ PARA CEZASI YAZILDI

Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi'ne götürülen 3 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası yazıldı. Araç sürücüsü B.K'ya ehliyetsiz araç kullanma ve 'dur' ihtarına uymama suçundan işlem yapıldı. Araç, trafik ekipleri tarafından çekilerek yediemin otoparkına götürüldü.

