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Sokağa çıkma yasağında polisten kaçan 3 kişi yakalandı

30.11.2020 14:06 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma yasağında polisten kaçan 3 kişi yakalandı

Malatya’da sokağa çıkma yasağı saatlerinde dışarı çıkan ve polisi görünce kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Malatya’da sokağa çıkma yasağı saatlerinde dışarı çıkan ve polisi görünce kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların biri Covid-19 olduğu tespit edilirken, 2 şahsın üzerinde ise uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Fırat Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde polisleri gören 3 kişi kaçmaya başladı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından üç şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. M.B.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında 2 adet uyuşturucu nitelikte hap, B.D. isimli şahsın üst aramasında 5 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, hassas terazi, 1 adet gaz tabancası ele geçirildi. Daha sonra şahısın aracı kontrol edildiğinde içerisinde 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe basılı vaziyette 3 adet dolu kartuş ele geçirildi. A K isimli şahsın yapılan üst aramasında herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. Yapılan kimlik sorgusunda Covid-19 sebebiyle izlemi devam eden şahıslardan olduğu tespit edildi. Şahsa gerekli yasal işlemlerin ardından 112 ekibine teslim edildi.
Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlalden gerekli idari yaptırım tutanağı tanzim edildi.

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