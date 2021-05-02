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Sokak ablukaya alındı! Evin çatısında yakalandı

02.05.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polisin 'dur' ihtarı sonrası elindeki pompalı tüfekle kaçan şüpheli, polis ve özel harekat ekiplerince bir evin çatısında saklanırken yakalandı. Ayrıca, evin bahçesine 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Sokak ablukaya alındı! Evin çatısında yakalandı

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, elinde pompalı tüfekle yürüyen bir genci durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, mahalleye kaçarak izini kaybettirmek istedi. Şüpheli için olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sokağı ablukaya alan ekipler, evlerin damlarında aramalar yaptı. Polis, bir evin bahçesinde yapılan aramada bahçe kısmına atılan 3 pompalı tüfek ele geçirdi. Pompalı tüfeklerin bulunması üzerine evin damında arama yapan polis ekipleri, şüpheliyi saklanırken yakalandı. Şüpheli Y.B.C. (20) gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA


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polis Adana

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