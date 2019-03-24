Sokak hayvanları için pedal çevirdiler

"Kayseri'de vahşet olayını engelleyemedik. Daha dün bir vatandaş arabasının arkasına köpeği bağlayıp bağına götürmeye çalışırken kameralara yakalandı. Gerekli işlemleri yaptık, köpeği barınağa aldırdık. Açıklaması şu, 'Arabamda yer yoktu, onun için köpeği arabanın arkasına bağlamak zorunda kaldım.' Hala hayvanları eşya gibi acı duymayan, hiçbir hissi, duygusu olmayan canlılar gibi görüyoruz maalesef. Bu konuda duyarlılık oluşturmak için bu tür çalışmalar yapmamız gerektiğini düşündük. Arkadaşlarımız bisikletlerle besleme yapacak."

Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği ve Kayseri Bisikletliler Derneği tarafından organize edilen, sponsorlarca desteklenen etkinliğe, her yaş ve meslek grubundan katılan hayvanseverler, bir alışveriş merkezinin önünde toplandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, "Patiler için pedalla" etkinliği kapsamında bir araya gelen hayvanseverler, bisikletle sokak hayvanları için beslenme noktalarına mama ve su koydu.

Etkinliğe katılan Ece Terzioğlu da özellikle son zamanlarda bazı insanların hayvanlara karşı çok fazla zulüm yaptığı görüntülerle karşılaştıklarını belirtti.

Bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Terzioğlu, "Bu etkinliği, 'Ne kadar çok insan toplanırsa o kadar sesimizi duyururuz' diye düzenliyoruz. Hayvanları çok seviyoruz, onlara iyi ve güzel bakmalıyız. Çünkü bizden başka kimseleri yok." dedi.

Etkinliğe katılan Millet İttifakı CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sema Karaoğlu da bu tür sosyal sorumluluk etkinliklerinin önem taşıdığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından bisikletlerine binen hayvanseverler, gece kar yağan ve soğuk hava koşullarının etkili olduğu kentte, sokak hayvanlarının aç kalmaması için önceden belinlenen beslenme noktalarına mama ve su bıraktı.

