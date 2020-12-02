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  4. Sokak kısıtlamasını bile umursamadılar! Küfür edip tehdit savurdular

Sokak kısıtlamasını bile umursamadılar! Küfür edip tehdit savurdular

02.12.2020 13:47 | Son Güncelleme:
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Sokak kısıtlamasını bile umursamadılar! Küfür edip tehdit savurdular

Bursa'da alkol aldıktan sonra sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup, küfür ve tehdit savurarak sokakta dolaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıktı.

KADINI TARTAKLAYIP BÖLGE SAKİNLERİNİ TEHDİT ETTİLER

Sokakta bağıran kişiler, taksiciyi ve kendilerini sakinleştirmek isteyen kadını tartakladı. Bağrışları duyup, balkonlara çıkan mahalleli, gruba tepki gösterdi. Bunun üzerine gruptakiler, apartmandakilere tehditler ve küfürler savurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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