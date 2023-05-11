Sokak köpeği dehşeti: 6 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı! Tam 40 dikiş atıldı

Sarıkamış ilçesi Armutlu köyünde yaşayan Aysel-Kenan Karadağ çiftçinin oğulları Harun Karadağ, iki arkadaşı ile birlikte evlerinin önünde oyun oynarken köpeklerin saldırısına uğradı. Çığlık seslerini duyan babaanne Şahsenem Karadağ, köpekleri uzaklaştırmayı başardı. Yaralanan çocuk Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edilen Karadağ'a 40'ın üzerinde dikiş atıldı. Kuduz tedavisine başlanan Karadağ, taburcu edilerek evine gönderildi.

'DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORUM'

Yaşadığı saldırının korkusunu üzerinden atamayan Harun Karadağ, "Evin önünde arkadaşlarla oynarken köpekler aniden üzerimize saldırdı. Yere düştüm ve beni ısırmaya başladılar. Çok korktum. Isırdıkları yerler çok acıyor. Artık dışarı çıkmaya korkuyorum" diye konuştu. Torununu kurtaran babaanne Şahsenem Karadağ ise, "Biraz daha geç kalsam köpekler torunumu öldürürdü. O anlar korku filmi gibiydi" dedi.

'SAHİPSİZ KÖPEKLER TOPLATILSIN'

Torununu Kars Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne götüren dede Zeki Karadağ da, "Torunum iki arkadaşı ile evin önünde oynarken bir grup köpeğin saldırısına uğramış. İki arkadaşı kaçarken bu kaçamamış ve köpekler tarafından yaralanmış. Yüzünün yanı sıra vücudunun birçok yerinde yara var. Şimdi parçalanan yüzü için plastik cerrahisine göstereceğiz. Köyde her çocuk korkudan velisi ile okula gidip, geliyor. Yetkililerden tek isteğimiz köydeki sahipsiz köpeklerin toplatılması" diye konuştu.

'KÖPEKLER AÇLIKTAN MİLLETE SALDIRIYOR'

Köyde sahipleri tarafından terk edilen köpekler yüzünden çocukların okula gitmeye korktuğunu söyleyen Armutlu Köyü Muhtarı Müdür Kaya, "Köyümüzde köpeklerin çocuklara saldırması ilk değil. Bundan birkaç gün önce de 3 çocuğu yaralamışlardı. Köpekler açlıktan millete saldırıyor. Saldırıya uğrayan ve bunu duyan çocuklar okula gitmek istemiyor. Bunun için ilçe kaymakamı ve belediye başkanından yardım istedik ama henüz bir şey yapılmadı. Buradaki sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyoruz" dedi.

DHA

