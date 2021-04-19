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Sokak köpeği öldürülüp çuval içinde araziye atıldı

19.04.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir sokak köpeği, dört ayağı, kuyruğu ve boğazı kesilerek öldürüldükten sonra çuvala konularak araziye atıldı.

Sokak köpeği öldürülüp çuval içinde araziye atıldı

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Ne yazık ki bu tür vahşetleri son dönemlerde sıkça duymaya ve görmeye başladık. Bunu yapan insan olamaz ve böyle bir davranışı gerçekleştiren kişi ruh hastasıdır." diyerek can dostuna işkence yapan kişi ya da kişilerin yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

ÇUVALIN İÇİNDE BULUNDU

Marmaris'te yaşayan 17 yaşındaki Ö.D., bir süre önce mahallede dolaşan bir sokak köpeğini beslemeye başladı. Zamanla beslediği köpekle aralarında dostluk oluştu. Her gün mahalleye gelen can dostunu besleyip oynayan Ö.D., geçen hafta sonu gelmeyince merak etti. Ö.D. bugün arkadaşlarıyla can dostunu mahallede ve arazide aramaya başladı. Ö.D. ve arkadaşları, 6 saat süren arama sonucu köpeği, Marmaris- Muğla Karayolu'nun 21'nci kilometresinde bulunan Çetibeli Mahallesi'nde karayolu kenarında bir arazide çuval içinde buldu. Sokak köpeğinin işkence gördüğü boğazı, kuyruğu ve dört ayağı kesilerek öldürüldüğü görüldü.

"BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ"

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Ne yazık ki bu tür vahşetleri son dönemlerde sıkça duymaya ve görmeye başladık. Bir sokak köpeği işkence edilmiş dört ayağı, kuyruğu, boğazı kesilmiş ve çuvala konularak bağlanıp atılmış. Bunu yapan insan olamaz ve böyle bir davranışı gerçekleştiren kişi ruh hastasıdır. Yetkililere çağrımız bu vahşeti yapan mutlaka bulunmalıdır. Konun takipçisi olacağız. Bugün hayvana zulüm yapan yarın insana yapar" dedi. (DHA)

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Muğla
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