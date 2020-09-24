Sokak ortasında birbirlerine girdiler!

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı 75'inci Yıl Caddesi ile Hürriyet Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. 2'si erkek 3 kişi, bilinmeyen nedenle birbirlerine sopalarla saldırdı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde; beyaz tişörtlü erkek ile kadının siyah tişörtlü erkeğe sopalarla saldırdığı görüldü.

'BİSİKLETE TAŞLA ZARAR VERDİLER'

Yoldan geçenlerin cep telefonuyla çektiği görüntülerde kadın ile beyaz tişörtlü erkek, siyah tişörtlü erkeğe ait olduğu değerlendirilen bisiklete de taşlarla zarar verdi. Kavga, kavşaktan geçen araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

