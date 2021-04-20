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  4. Sokak ortasında dehşet! Ayrılacağı eşine kurşun yağdırdı

Sokak ortasında dehşet! Ayrılacağı eşine kurşun yağdırdı

20.04.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da ayrılmak üzere olduğu eşiyle sokak ortasında tartışan Mehmet Yıldız, sokak ortasında tartıştığı eşini parkın yanında tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü. Olay yerinde tartışma anı ise anbean kameralara yansıdı. Zanlı daha sonra evine giderek sağa sola ateş etti.

Sokak ortasında dehşet! Ayrılacağı eşine kurşun yağdırdı

Olay, saat 07.20 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli 428. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir eşi Mehmet Yıldız’dan (45) ayrı yaşayan Aygül Yıldız (45), evden çıktığında onu görünce ne yapacağını şaşırdı.

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Çift uzun süre sokağın ortasında tartışırken, Mehmet Yıldız belinde olan silahını çekti. Silahı Aygül Yıldız’a doğrultan Mehmet, 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde parkın yanında yere düşen Aygül, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen Aygül'ün ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

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Yaşanan tartışma ise güvenlik kameralarına anbean yansırken, olay yerinden kaçan Yıldız, kaldığı Erikli Ortayol mevkisindeki evinde elindeki silahla polislere teslim olmamak için direndi. Şahıs daha sonra yanına yaklaşmak isteyen kişileri de korkutmak için aralıklarla havaya ateş etti.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
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