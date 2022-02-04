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Sokak ortasında dehşet! Evdeki eşine bağırıp hakaret etti, kendisini uyaran kişi tarafından öldürüldü

04.02.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde Hasan Erdoğan (25), evde bulunan eşine sokaktan bağırarak hakaretler etti. O sırada eşine bağıran kişiyi uyarak A.D., (23) çıkan tartışmadan Hasan Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürdü.

Sokak ortasında dehşet! Evdeki eşine bağırıp hakaret etti, kendisini uyaran kişi tarafından öldürüldü

Korkunç olay gece saatlerinde Ufuk Mahallesi 913/1 sokakta meydana geldi. Hasan Erdoğan, iddiaya göre evde olan eşine sokaktan bağırarak hakaretler savurmaya başladı. O sırada mahallede bulunan bazı kişiler, Erdoğan'a bağırmaması yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Hasan Erdoğan göğsünden bıçaklanarak kanlar içerisinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hasan Erdoğan, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Erdoğan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hasan Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Öte yandan olay yerinde gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden A.D. isimli şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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