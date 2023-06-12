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Sokak ortasında dehşet! Yolda yürüyen kadın kurşunların hedefi oldu

12.06.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da sokak ortasında silahlı kavga çıktı. Alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. Kavga sırasında olay yerinden geçen bir kadın da kurşunların hedefi oldu. Yolda yürüyen kadın, ayağından vuruldu. İşte detaylar...

Sokak ortasında dehşet! Yolda yürüyen kadın kurşunların hedefi oldu

İddiaya göre, D.Y. (20), yaklaşık 1 ay önce F.A.'dan (27) 10 bin TL borç aldı. Aradan geçen sürede, söz verdiği tarihte borcunu ödemeyen D.Y. ile F.A. arasında, dün öğle saatlerinde, tartışma çıktı. F.A., arkadaşı A.Ç. (48) ile birlikte D.Y.'yi darbedip bölgeden ayrıldı.

Olayı duyan D.Y.'nin ağabeyi A.Y. (23) ise F.A. ile konuşmak için Gazi Mahallesi 549'uncu Sokak'ta randevulaştı. A.Y. olay yerine arkadaşı H.H.E. ile geldi. Burada tartışan taraflardan, A.Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle F.A.'ya ateş açtı.

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Çıkan arbedede yaralı halde pompalı tüfeği ele geçiren F.A., kendisini vuran A.Y.'ye ateş etti. Sokak ortasındaki çatışmada F.A. ve A.Y.'nin yanı sıra o sırada olay yerinden geçen E.S. (58) adlı kadın da ayağına isabet eden saçmalarla hafif yaralandı.

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İhbarla, bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri F.A. ve A.Y.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırırken, E.S. ise kendi aracıyla özel bir hastaneye gitti. Polis, bölgede detaylı inceleme yaparken, açılan ateşle park halindeki 3 aracın da zarar gördüğü belirlendi.

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Polis ekipleri, olay yerinde pompalı tüfek ile bıçak ele geçirdi. Yaralanan F.A. ile A.Y.'nin tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacakları öğrenildi.

(DHA)

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Afyonkarahisar silahlı saldırı silahlı kavga

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