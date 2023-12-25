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  4. Sokak ortasında eli bıçaklı Türk vatandaşını vurdular! Alman polisine tepki yağıyor: "Annesinin gözü önünde öldürdünüz"

Sokak ortasında eli bıçaklı Türk vatandaşını vurdular! Alman polisine tepki yağıyor: "Annesinin gözü önünde öldürdünüz"

25.12.2023 12:44 | Son Güncelleme:
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Almanya sokak ortasında polisin öldürdüğü Ertekin Özkan'ı konuşuyor! Mannheim kentinde yaşanan olay sonrası, aralarında Özkan'ın kaya değer ölçüde mesafe bulunmasına karşın elinde bıçak olduğu gerekçesiyle öldürülmesi ise tepki topladı. O görüntüler sosyal medyada da çokça paylaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden Alman polisi karşısında eli bıçaklı, yarı çıplak Ertekin Özkan'ı buldu. Özkan elinden bıçağı bırakmadı, Alman polisi Özkan'ı vurarak öldürdü. Polis arada mesafe olmasına rağmen yaralamak yerine öldürecek şekilde ateş etmelerinden dolayı ise eleştirilerin odağı haline geldi.

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POLİSLERİ ELİNDE BIÇAKLA, YARI ÇIPLAK HALDE KARŞILADI

Mannheim Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü cumartesi yaptığı ortak açıklamada, bir kişinin polisi arayarak suç işlediğini söylediğini belirtmişti. İhbar üzerine bölgeye giden polis, yarı çıplak halde elinde bıçak olan Özkan ile karşılaştı.

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Özkan’ı bıçağı bırakması konusunda uyaran polis, bir süre sonra kendilerine doğru adım atan Özkan’a silahla 4 el ateş etti. Ağır yaralanan Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

POLİS METRELERCE MESAFEDEN ATEŞ ETTİ

Olay anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada yer aldı.

Görüntülerde, Ertekin Özkan'ın, arasında 3-4 metre mesafe varken elindeki bıçakla polise doğru yürümek istediği ve polis tarafından vurulduğu yer alıyor.

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"YARALAMA İLE DURDURULABİLİRDİ"

Birçok sosyal medya kullanıcısı, polisin Özkan'ı doğrudan ateş ederek öldürmek yerine ölümcül olmayan bir yaralama ile durdurabileceğini belirterek doğrudan öldürme kastıyla ateş ettikleri gerekçesiyle Alman polisini eleştirdi.

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"ANNESİ BURADA"

Görüntülerde, Özkan'ın vurulma anına tanık birinin "Annesi burada. Annesinin gözü önünde vurdunuz" diye tepki verdiği, polisin olay mahallindeki insanları uzaklaştırmaya çalıştığı da görülüyor.

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BAŞKONSOLOS SEZGİN DEVREYE GİRDİ

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, öldürülen Özkan'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Sezgin ayrıca emniyet yetkililerinden de olayla ilgili bilgi aldı.

(AA-İHA)

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Almanya bıçak
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