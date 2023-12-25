Sokak ortasında eli bıçaklı Türk vatandaşını vurdular! Alman polisine tepki yağıyor: "Annesinin gözü önünde öldürdünüz"

İhbar üzerine olay yerine giden Alman polisi karşısında eli bıçaklı, yarı çıplak Ertekin Özkan'ı buldu. Özkan elinden bıçağı bırakmadı, Alman polisi Özkan'ı vurarak öldürdü. Polis arada mesafe olmasına rağmen yaralamak yerine öldürecek şekilde ateş etmelerinden dolayı ise eleştirilerin odağı haline geldi.
Mannheim Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü cumartesi yaptığı ortak açıklamada, bir kişinin polisi arayarak suç işlediğini söylediğini belirtmişti. İhbar üzerine bölgeye giden polis, yarı çıplak halde elinde bıçak olan Özkan ile karşılaştı.
Özkan’ı bıçağı bırakması konusunda uyaran polis, bir süre sonra kendilerine doğru adım atan Özkan’a silahla 4 el ateş etti. Ağır yaralanan Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada yer aldı.
Görüntülerde, Ertekin Özkan'ın, arasında 3-4 metre mesafe varken elindeki bıçakla polise doğru yürümek istediği ve polis tarafından vurulduğu yer alıyor.
Birçok sosyal medya kullanıcısı, polisin Özkan'ı doğrudan ateş ederek öldürmek yerine ölümcül olmayan bir yaralama ile durdurabileceğini belirterek doğrudan öldürme kastıyla ateş ettikleri gerekçesiyle Alman polisini eleştirdi.
Görüntülerde, Özkan'ın vurulma anına tanık birinin "Annesi burada. Annesinin gözü önünde vurdunuz" diye tepki verdiği, polisin olay mahallindeki insanları uzaklaştırmaya çalıştığı da görülüyor.
Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, öldürülen Özkan'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.
Sezgin ayrıca emniyet yetkililerinden de olayla ilgili bilgi aldı.
(AA-İHA)