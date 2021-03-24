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  4. Sokak ortasında iğrenç olay! Genç kızı takip edip mastürbasyon yaptı

Sokak ortasında iğrenç olay! Genç kızı takip edip mastürbasyon yaptı

24.03.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da staj yaptığı iş yerine gitmek üzere evden çıkan G.Ş. (18), kendisini takip ettikten sonra sokak iki araç arasında mastürbasyon yapan tacizciyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. G.Ş., görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Polis tacizcinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sokak ortasında iğrenç olay! Genç kızı takip edip mastürbasyon yaptı

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmeneli Caddesi’nde meydana geldi. G.Ş., staj yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkarak, yürümeye başladı. Genç kız bir süre sonra takip edildiğini fark edince cep telefonunun kamerasını açtı. Bir gün önce yine takip edildiğini fark ettiği için endişelenen G.Ş., kimliği belirsiz kişinin park halindeki araçların arkasına gittiğini gördü. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla kayda giren G.Ş., uzaktan yaklaştığı tacizciyi, mastürbasyon yaparken yakaladı. G.Ş., bağırmaya başlayınca tacizci koşarak uzaklaştı.

BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN PAYLAŞILDI

G.Ş., kendisini takip edip, sokakta mastürbasyon yaparken cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Binlerce tepki gösterilen görüntülerle ilgili yaşadığı olay anını anlatan G.Ş., "Bu sabah staja giderken biri arkasına dönerek, beni takip eder gibiydi. Sonrasında iki arabanın arasına girdi ve benim geçmemi bekledi. Bunu anladım çünkü dün de aynı saatte oradan geçerken pantolonunu açmaya çalıştı ve bugün de aynı hareketi yapacağını anlayıp video çektim" notuyla paylaştı.

Polis, tepki toplayan görüntüdeki tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Bursa taciz

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