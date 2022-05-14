HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokak ortasında kanlar içinde bulunmuştu! 2 bin TL için öldürmüş

Sokak ortasında kanlar içinde bulunmuştu! 2 bin TL için öldürmüş

14.05.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde, sokak ortasında tabancayla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gençle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre 30 yaşındaki Yalçın Fırat, 2 bin TL borç yüzünden tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, 11 Mayıs saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Yalçın Fırat (30), iddiaya göre borçlu olduğu yakın arkadaşı Umut Can G. (24) ile sokakta buluştu. Fırat, parayı vermeyince Umut Can G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce zanlı, tabancayla Fırat’ı göğüs ve bacağından yaraladı. Fırat kanlar içinde yere yığılırken, zanlı ile yanındaki Mehmet A. (21) ve Can M. (20) olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı Fırat’ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Fırat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AW618727_05

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Tellidere Mahallesi’ndeki metruk bir binada saklandıkları belirlenen şüpheliler, cinayette kullanılan tabancayla birlikte yakalandı.

2 BİN TL YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden Umut Can G., Fırat’tan 2 bin TL alacağı olduğunu, vermeyince kavga ettiklerini söyledi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı ile yanındaki Mehmet A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Can M. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muharrem İnce beklenmedik gelişmeyi duyurdu! 'Sayın Bahçeli aradı ve...'Muharrem İnce beklenmedik gelişmeyi duyurdu! 'Sayın Bahçeli aradı ve...'
Bu tabelaları kullananlar şimdi yandı! "Ek vergi" talebiBu tabelaları kullananlar şimdi yandı! "Ek vergi" talebi
Kılıçdaroğlu 'Bilerek basına haber vermedik' diyerek duyurdu! Kılıçdaroğlu 'Bilerek basına haber vermedik' diyerek duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?

Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

2 yaşındaki bebeğini öldüren annenin ifadesi kan dondurdu!

2 yaşındaki bebeğini öldüren annenin ifadesi kan dondurdu!

Akılalmaz olay! Alkollü sürücü polisi görünce...

Akılalmaz olay! Alkollü sürücü polisi görünce...

İlginizi Çekebilir

Kadınlar zirveyi görürken erkekler yerle bir oluyor!

Kadınlar zirveyi görürken erkekler yerle bir oluyor!

Patatesi böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemişti!

Patatesi böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemişti!

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

Şartını sundu, seksi pozlarına davet etti! “Tamamen ücretsiz”

Şartını sundu, seksi pozlarına davet etti! “Tamamen ücretsiz”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.