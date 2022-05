Sokak ortasında kanlar içinde bulunmuştu! 2 bin TL için öldürmüş

Edinilen bilgiye göre olay, 11 Mayıs saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Yalçın Fırat (30), iddiaya göre borçlu olduğu yakın arkadaşı Umut Can G. (24) ile sokakta buluştu. Fırat, parayı vermeyince Umut Can G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce zanlı, tabancayla Fırat’ı göğüs ve bacağından yaraladı. Fırat kanlar içinde yere yığılırken, zanlı ile yanındaki Mehmet A. (21) ve Can M. (20) olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı Fırat’ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Fırat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Tellidere Mahallesi’ndeki metruk bir binada saklandıkları belirlenen şüpheliler, cinayette kullanılan tabancayla birlikte yakalandı.

2 BİN TL YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden Umut Can G., Fırat’tan 2 bin TL alacağı olduğunu, vermeyince kavga ettiklerini söyledi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı ile yanındaki Mehmet A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Can M. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)