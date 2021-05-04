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  4. Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Sebebi bakın neymiş

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Sebebi bakın neymiş

04.05.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa'da arkadaşından satın aldığı cihazın bozuk çıkması üzerine sinirlenen kişi, arkadaşına kurşun yağdırdı. Olay yerinden hızla uzaklaşan saldırgan kısa sürede yakalandı. Yaralı şahsın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olay, Bayrampaşa Kaymakamlığı önünde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre İ.D isimli şahıs, bir arkadaşına müzik çalar sattı. Cihazın bozuk çıkmasıyla iki arkadaş arasında husumet oluştu. Cadde üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan İ.D., cihazı sattığı arkadaşının silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın silahından çıkan yaklaşık 7 kurşunun 3’ü İ.D.’nin ayağına isabet etti. Arkadaşına kurşun yağdıran şahıs, aracıyla İ.D.’nin bisikletini ezerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralanan İ.D.’ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.D.’yi en yakın hastaneye sevk etti. Saldırgan şahıs kısa süre sonra Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

OTOMOBİLDEN ÇIKIP KURŞUN YAĞDIRDI

İş yerinin önünde gerçekleşen olayı anlayan İbrahim Ceylan, “Burada bir bisikletliyle otomobil karşı karşıya geldi. Daha sonra otomobilden çıkan şahıs diğerine kurşun yağdırmaya başladı. 5-6 tane kurşun sıktı. Diğeri ayaktaydı ama sonradan düştü. Araba da bisikleti altına alıp hızla buradan uzaklaştı. Yarım saat falan ambulans beklendi. Burada kovanları saydık, 7 kurşun attı. 3’ü isabet etmiş sanıyorum. Diğer bisikletleydi zaten onda silah yoktu. Diğeri silahı çıkarınca öteki geri kaçmadı, devam etti üstüne. 3 kurşun ayağına isabet etti. Uzun zamandır buralarda öyle şeyler görmedik. Bugün de sokağa çıkma yasağı var aslında hiç beklemediğimiz bir durum ama birbirlerini tanıdıklarını anladım ben. Üzülüyoruz böyle şeyler olduğu için. Etrafımızda görmek istemediğimiz şeyler” şeklinde konuştu.

"BACAĞINA KEMERİMİ BAĞLADIM"

Yaralının bacağını kemeriyle bağladığını söyleyen Mustafa Atasoy ise, “Bir kemer de arkadaştan aldık. Herhangi bir şeyi yok. Ambulansa kadar eşlik ettik. Vuran tek kişiydi, kaçtı. Kaymakamlıktaki polis arkadaşlar da geldi. Hızlı bir şekilde kaçtı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa İstanbul

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