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  4. Sokak ortasında silahla rastgele ateş açtı! Korkutan anlar kamerada

Sokak ortasında silahla rastgele ateş açtı! Korkutan anlar kamerada

19.02.2024 15:59 | Son Güncelleme:
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Sultangazi'de sokağa gelen şüphelilerden biri, silahla etrafa rastgele ateş açtı. Korku dolu o anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, 17 Şubat Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli iki kişi, iki gün ara ile geldikleri sokağa Cumartesi günü tekrar geldi. Şüphelilerden biri belinden çıkardığı silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

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Ateş eden şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, o anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin rasgele ateş ettiği mermiler binanın duvarına isabet etti. Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

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"İKİ GÜN ÖNCE DE AYNI KİŞİLER BURAYA GELDİ"

Mermilerin isabet ettiği daire sakini Fehmiye Güzgül, "Pencerede duruyordum, telefonla konuşuyordum. Bu sırada iki kişi geldi ve burada durdu. Biri bu tarafa doğru sıktı, diğeri de havaya doğru sıkıp, bu tarafa doğru kaçıp gittiler. İki kişilerdi ama daha iki gün önce de aynı kişiler, buraya gelip gittiler" dedi.

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Mahalle sakini Nusret Karga, "Gördüğüm kadarı ile iki kişi geldi, kurşunladı gitti. Kimdir nedir, onu bilmiyorum. Karşı binayı da altı ay önce kurşunladılar" dedi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi silahlı saldırı
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