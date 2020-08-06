HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokak ortasında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

Sokak ortasında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 14:03 | Son Güncelleme

Eskişehir’de kimliği belirsiz kişi, sokak ortasında tartıştığı Kamil Gül’ü (36) tabancayla 5 el ateş edip, ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Gül, hastaneye kaldırılırken, polis de şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Sokak ortasında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

Olay, Odunpazarı ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, sokak ortasında Kamil Gül ile tartıştı. Şüpheli, kısa sürede çıkan kavgada belinden çıkardığı tabancayla Gül’e 5 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı.

648c72618191a0c3c8f6cee0ed393d82

Bacağından vurularak ağır yaralanan Gül, çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

16ed722eede31b5dad0cb4f7aeda4d38

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soruşturma başlatırken, olay yerinde yapılan incelemede 5 tabanca mermisi bulundu. Olayı görenlerin verdiği bilgilerle şüphelinin eşkali belirlenirken, yakalanması için inceleme başlatıldı.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
MSB duyurdu! Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist teslim olduMSB duyurdu! Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist teslim oldu
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin kimdir?Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin kimdir?

En Çok Okunan Haberler

'Okullar açılmalı mı?' sorusuna flaş yanıt

'Okullar açılmalı mı?' sorusuna flaş yanıt

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

İşte İnce'nin yaptırdığı ankette oy oranı

İşte İnce'nin yaptırdığı ankette oy oranı

Bakan açıkladı! Ödemeler yarın başlıyor

Bakan açıkladı! Ödemeler yarın başlıyor

Köyde nişan pahalıya patladı! Vaka sayıları katlanarak artıyor

Köyde nişan pahalıya patladı! Vaka sayıları katlanarak artıyor

İlginizi Çekebilir

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Diğer Haberler
MSB duyurdu! Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB duyurdu! Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Ankara’da DEAŞ operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

Ankara’da DEAŞ operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

'Benim babam doktor' dedi ceza yemekten kurtulamadı

'Benim babam doktor' dedi ceza yemekten kurtulamadı

TBMM'de toplam 35 personelde koronavirüs tespit edildi

İşte TBMM'deki toplam koronavirüs vaka sayısı

Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Çileden çıkaran sözler! 'Madem yasak bizim neden haberimiz yok'

Çileden çıkaran sözler! 'Madem yasak bizim neden haberimiz yok'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.