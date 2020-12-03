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  4. Sokak ortasında tartıştıkları kişiyi darp ederek öldürdüler! Yeni gelişme

Sokak ortasında tartıştıkları kişiyi darp ederek öldürdüler! Yeni gelişme

03.12.2020 17:33 | Son Güncelleme:
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Sokak ortasında tartıştıkları kişiyi darp ederek öldürdüler! Yeni gelişme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştıkları şahsı sokak ortasında darp ederek öldürdükleri iddiası ile gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Olay, 1 Aralık tarihinde saat 00.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere, olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evde yaşayan Okan Yalın (35) ile kimliği belirsiz şahıslar arasında sokak ortasında, henüz öğrenilemeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavgada Okan Yalın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darp edildi. Kafasından, henüz belirlenemeyen bir cisimle aldığı darbeyle ağır yaralanan Yalın yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Okan Yalın, İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Okan Yalın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Yalın’ın öldürülmesi olayına karışan 8 kişinin kimliklerini belirlendi. K.K., T.K., E.K., S.K., K.K., N.Ç., H.K, ve R.Ç. adlı 8 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden K.K., S.K., T.K. ve H.K. tutuklanırken, E.K. ve R.Ç. adli kontrol şartıyla, N.Ç. ve K.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (İHA)

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