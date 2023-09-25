Sokak ortasında yere yatıp, farklı hareketler yapmıştı! O gençle ilgili Düzce Valiliği açıklama yaptı

Düzce'de cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir genç, sokak ortasında kendisini yere atıp dans etmeye başladı. Yerde tuhaf hareketler sergileyen gencin, bu sırada anlaşılmaz sözler söylediği de görüldü. Olayda; o anı cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiler tarafından 'Kuğu Gölü balesi yapıyor abi' şeklinde yorumlar da yapıldı.



Düzce'de geçtiğimiz günlerde otogar yakınlarında polislerin önünde farklı dans figürleri yapan şahıs hakkında Düzce Valiliği açıklama yaptı.

VALİLİK GENCİN DURUMUNU AÇIKLADI

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"X sosyal medya platformu üzerinde ‘Düzce'de bir genç kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle kuğu gölü balesi yaptı’ açıklamasıyla paylaşım yapılan video ile ilgili yapılan araştırmada; 02.09.2023 günü saat 15.40 sıralarında görevli personellerimiz tarafından otogar köprülü kavşağının alt kısmında olduğu öğrenilen M.E.D. (1999 doğumlu ve Adana ilinde ikamet eder) isimli bir erkek şahsın yerde yatar vaziyette olduğu ve garip davranışlar sergilediğinin görülmesi üzerine olay yerine çağırılan sağlık görevlilerince Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevki yapılmıştır."



"PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI BULUNUYOR"

"Yapılan muayene sonrasında düzenlenen rapora göre şahsın psikolojik rahatsızlığı (bipolar bozukluğu) bulunduğu, rahatsızlığından kaynaklı halüsinasyonlar gördüğü, yerde yatar vaziyette ve garip davranışlar sergilemesinin uyuşturucu kullanımından kaynaklı olmadığı görülmüştür. Şahsın olay günü Kocaeli'den Adana iline şehirlerarası otobüsle seyahat ettiği, otobüs mola verdiği esnada araçtan inerek videoya konu hareketleri yaptığı, ilimizde kısıtlı bir süre bulunduğu, tedavi sonrası ikamet ettiği Adana iline gittiği ve halen Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavi gördüğü anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi." (İHA)

