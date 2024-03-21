Sokak röportajında gözyaşları sel oldu! Muhabiri şehit oğluna benzetince gözlerini ayıramadı

Seçimlere artık 10 gün kaldı. Sokakta seçmenlerle konuşan UBE isimli Youtube kanalında yayınlanan sokak röportajında daha önce eşi benzeri görülmemiş duygusal anlar yaşandı.

GÖZLERİNE UZUN UZUN BAKTI

Beykoz'daki seçimle ilgili bilgi almak isteyen muhabir mikrofonunu bir kadın seçmene uzattı. Kadın, muhabiri tanıdığını belirterek onu çok sevdiğini söyledi. Evladının 12 yıl önce şehit olduğunu belirten acılı anne muhabiri oğluna benzettiğini söyleyerek gözlerine uzun uzun baktı.

DAYANAMADI ELİNİ ÖPTÜ

Muhabirin de annenin de gözü dolarken duygusal anlar yaşandı. Muhabir şehit annesinin elini öperken, şehit annesi de muhabirin alnından öptü. Bu anlar sosyal medya kısa sürede gündem oldu. İzleyenler ise gözyaşı dökmekten kendini alamadı.



