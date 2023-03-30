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Sokak röportajında 'kafalarını keseceğim' demişti! İsmail Cevher Kasımoğlu gözaltına alındı

30.03.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da sosyal medyada yayınlanan sokak röportajında muhalefete yönelik tehditleri ile gündem olan İsmail Cevher Kasımoğlu, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. HÜDA PAR'dan da konuya ilgili açıklama geldi. Kasımoğlu, "Dine düşmandırlar. Nerede ekonomi kötü. Erdoğan’a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz cihada hazırız" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. İşte detaylar...

Sokak röportajında 'kafalarını keseceğim' demişti! İsmail Cevher Kasımoğlu gözaltına alındı

Batman’da sosyal medya üzerinden yapılan bir sokak röportajında muhalefet partilerine yönelik tehditleri ile gündeme gelen İsmail Cevher Kasımoğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Görüntülerde, “Ben o köpeklere oy vermem, ateistlere vermem, kafirlere vermem. Dinsizlere vermem. Biz devletçiyiz. Devleti de savunuyoruz. Köpeklere oy vermeyiz. Onları destekleyen de onlar gibi kafirdirler. Bunlar Kuran-ı Kerim’e düşmandırlar. Dine düşmandırlar. Nerede ekonomi kötü. Erdoğan’a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz cihada hazırız” diyen Kasımoğlu, dün de sosyal medyadan paylaşım yaparak herhangi bir terör örgütüne mensup olmadığını, söylediği sözlerin öfkeden dolayı gerçekleştiğini belirterek özür diledi. Kasımoğlu’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya ve haber sitelerinde gündeme gelen ve bir sosyal medya mecrasında yayınlandığı tespit edilen video içeriğine ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmıştır. Şüpheli tespit edilmiş olup, olaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir" denildi.

HÜDA PAR'DAN AÇIKLAMA

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Başkanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İsmail Cevher Kasımoğlu'nun partileriyle bir ilişkisinin olmadığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Mart tarihinde Batman'da çekildiği iddia edilen bir sokak röportajında sarf edilen sözleri hiçbir şekilde kabul edilemez buluyoruz. Videonun sosyal medyada yayılmasından sonra şahsı partimizle ilişkilendirmek, kirli ve ucuz bir algı operasyonudur."

(DHA)

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