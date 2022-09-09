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Sokak röportajında tepki çeken anlar! Genç kadının kıyafetini gördü yapmadığı iğrençlik kalmadı: Abdestim kaçtı

09.09.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya'da çektiği YouTube videolarıyla bilinen bir kişi son röportajıyla sosyal medyada gündem oldu. Turist bir kadına giydiği kıyafet üzerinden yorum yapan ve sorularıyla birçok kişinin tepkisini çeken kişi hakkında, Viyana polisinin soruşturma başlattığı belirtildi. Söz konusu kişi turist kadına, ''Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. İnsan üstüne bir şey giyer de gelir'' dedi.

Avusturya Viyana'da sokak röportajları yapan ve YouTube videoları çeken Türk, turist kadının kıyafeti üzerinden yaptığı çirkin yorumlarla tepki çekti. Sosyal medyada gündem olan kişi Viyana sokaklarında genç kadına ''Ya aile var burada utanmıyor musun?'' şeklinde sorular sordu. Videonun yayılmasının ve birçok kullanıcıya ulaşmasının ardından söz konusu durumdan Viyana polisi de haberdar oldu. Bunun üzerine Viyana polisi resmi Twitter hesabından kişiyle ilgili harekete geçildiğini duyurdu. Söz konusu paylaşımda "Bilgiler sorumlu polis karakoluna iletildi'' ifadelerine yer verildi.

''ABDESTİM KAÇTI''

M.C.E. adındaki röportajı yapan Türk, yoldan çevirdiği yabancı kadına, "Önünü dön, yakına gel bakayım" dedikten sonra, "Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Aile var burada. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. Böyle giydiğin için. İnsan üstüne bir şey giyer bacım. Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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Genç kadının Türkçe bilmediği için söylenenleri anlamadığı ve sık sık gülümsediği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Viyana sokak röportajı
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