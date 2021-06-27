Sokak savaş alanına döndü! Sandalye ve masalar havada uçuştu

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz gün Taksim'de yaşandı. Mehmet S.S. isimli bar işletmecisi, aralarında husumet bulunan fırın sahibi Mustafa A. ile tartıştı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SANDALYE VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Mustafa A. ve yanındaki fırın çalışanları Mehmet S.S.'ye masa, sandalye ve demir sopalarla saldırdı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

BIÇAKLA YARALANDI

Yaşanan arbedede Mehmet S.S., Mustafa A.'yı bıçakladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa A. tedavi altında alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olaydan sonra Mehmet S. S.'yi gözaltına aldı.

İHA

