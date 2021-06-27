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Sokak savaş alanına döndü! Sandalye ve masalar havada uçuştu

27.06.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda bar işletmeciliği yapan bir kişi, fırın çalışanı ile tartışmaya girdi. İkili arasındaki gergin tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Sokağın adeta savaş meydanına dönüştüğü kavgada masa, sandalye ve sopalar havada uçuştu. O anlar kameralara yansıdı.

Sokak savaş alanına döndü! Sandalye ve masalar havada uçuştu

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz gün Taksim'de yaşandı. Mehmet S.S. isimli bar işletmecisi, aralarında husumet bulunan fırın sahibi Mustafa A. ile tartıştı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SANDALYE VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Mustafa A. ve yanındaki fırın çalışanları Mehmet S.S.'ye masa, sandalye ve demir sopalarla saldırdı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

BIÇAKLA YARALANDI

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Yaşanan arbedede Mehmet S.S., Mustafa A.'yı bıçakladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa A. tedavi altında alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olaydan sonra Mehmet S. S.'yi gözaltına aldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beyoğlu
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