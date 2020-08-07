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  4. Sokaklarda ürküten görüntü! Cadde ve sokakları doldurdular

Sokaklarda ürküten görüntü! Cadde ve sokakları doldurdular

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2020 17:44 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle yapılan uyarıların ardı arkası kesilmezken Gaziantep'te kaydedilen görüntüler hayrete düşürdü. Cadde ve sokakları dolduran insan yoğunluğunun ürküttüğü kent, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her açıklamasında uyardığı iller arasında yer alıyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 2 bin 765 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Günlük 3 bini bulan cezalara rağmen sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan Gaziantepliler, kentin merkezi alanlarına adeta akın etti. Kameralara yansıyan insan yoğunluğunun görüntüsü ise korona virüse adeta davetiye çıkartan cinstendi. Ne korona virüs ne sıcaklık ne de cezalara aldırış etmeyen kent sakinleri maske kuralına kısmen uysa da sosyal mesafeyi hiçe sayıyor. İHA

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