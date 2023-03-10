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  4. Sokakları doldurdular, halk ilgiyle takip etti! 'Şerife bacının torunları' komando marşı eşliğinde Hatay'dan ayrıldı: Dikkat çeken görüntüler

Sokakları doldurdular, halk ilgiyle takip etti! 'Şerife bacının torunları' komando marşı eşliğinde Hatay'dan ayrıldı: Dikkat çeken görüntüler

10.03.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sloganlar eşliğinde yürüdüler, komando marşını okuyarak kentten ayrıldılar. Deprem sonrası Kastamonu'dan Hatay'a gidip arama-kurtarma çalışmalarında görev alan komandoların ayrılışı sırasında sokaklarda halkın da ilgiyle takip ettiği dikkat çeken görüntüler oluştu.

2 bin 700 komando deprem için harekete geçti, Kastamonu'daki görev yerlerinden Hatay'a geldiler. Çalışmalarıyla birçok canı hayatta tutan komandolar kentten ayrılırken sokakları doldurarak komando marşını okudu. Kurtuluş Savaşı'nda cepheye cephane taşırken hayatını kaybeden Kastamonulu Şehit Şerife Bacı'ya atıf yapılarak isimlendirilen "Şerife Bacı'nın torunları" kentte ilgi odağı oldu.

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2 GÜN SONRA HATAY'A VARDILAR

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan 2 bin 700 komando, 8 Şubat'ta Hatay'a gitti.

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Burada arama-kurtarma çalışmalarında yer alan ve birçok canı kurtaran komandolar, bölgede asayişin sağlanması konusunda da görev aldı.

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SLOGANLAR EŞLİĞİNDE SOKAKLARI DOLDURDULAR

Komandolar, 1 aylık görev süresinin ardından Hassa ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde yürüyerek, 'Her şey vatan için' ve 'Vatan sana canım feda' sloganları attı.

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Askerler daha sonra komando marşını okuyarak kente veda etti.

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(DHA)

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