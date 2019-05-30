Sokakta maganda kurşunuyla ölen oğlunun adını diğer oğlu ile yaşatıyor

Samsun’da sokak ortasında bir kişiye pompalı tüfekli saldırı düzenlenmesi sonucu 3 yaşındaki oğullarının kazara ölmesi üzerine Iraklı aile ölen çocuklarının adını daha sonra dünyaya gelen diğer oğullarına vererek adını kardeşinde yaşattılar.

Samsun’un Canik ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen olayda, bir otomobilden pompalı tüfek ile açılan ateş sonucu Ali K. bacaklarından yaralandı. Saldırı sırasında sokakta oyun oynayan Irak uyruklu 3 yaşındaki Abdurrahman Saleh Khalıd Al-Atallah kafasından, 7 yaşındaki Berat Ü. ise bacaklarından vurularak yaralandı. Silahlı saldırgan yakalandı ve tutuklanıp hakkında dava açıldı. Olayla çocukları ölen Iraklı Saleh Khalıd Saleh Al-Atallah (28) ve Shad Mohammed Abdullazeez Sawaan (23) çiftinin 7 ay önce bir oğulları daha dünyaya geldi ve ölen çocuklarını adını ona verdiler.

Iraklı çift oğullarının adını 7 aylık kardeşinde yaşatıyor. 2 çocukları daha bulunan Iraklı aile, çocuklarını ölümüne sebep olan kişinin yargılanmasının devam ettiğini, cezalandırılmasını beklediklerini ifade ettiler.

