Sokakta oyun oynayan 5 ve 6 yaşlarındaki iki çocuk kaçırıldı! Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundu

Güney Afrika’nın Soweta kentinde sokakta oyun oynadıkları sırada iki küçük çocuk kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından kaçırıldı. 5 yaşındaki Nqobile Zulu ve 6 yaşındaki Tshiamo Rabanye’nin kaybolmasından sonra aileleri polise başvurdu. Kayıp başvurusunu değerlendiren ekipler çocukları aramak için hareket geçerken ormanlık bir alanda iki küçük çocuğun cansız bedenine rastlandı. Çocukların cansız bedenlerinin parçalara ayrıldığı özellikle cinsel organ, ağız ve burunlarının bilinçli bir şekilde kesildiği belirtildi.

SERİ KATİL ENDİŞELERİNE NEDEN OLDU

Korkunç saldırıda cesetleri parçalanan çocuklarının cansız bedenlerinin bulunmasından sonra bölgede seri katil endişeleri oluştu. Guateng polisi araştırmalarının kapsamını genişlettiklerini dile getirerek, “Çok sık kaybolan çocuk vakaları duyuyoruz ve çoğunlukla ölü olarak bulunuyorlar. Bu çocuklarımızın hayatlarının risk altında olduğunun açık bir göstergesidir. Bu nedenle her zamankinden daha fazla çocuklar konusunda dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı.