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Şoke eden anlar! Firma sahibi kadından avukat kadına saldırı

01.10.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde müvekkilleri ile şirket toplantısına giden kadın avukat, firmanın diğer ortağı olan kadından şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayette bulundu.

Olay, Marmaris'e 55 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi'ndeki bir yat firmasında yaşandı. İddiaya göre müvekkillerinin yanlarında bulunan avukat Suna Özdaşdönderen, yazılı açıklama dağıtacağı sırada aynı şirketin diğer ortağı olan Hülya Alizade K.'nın saldırısına uğradı.

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Kameralara yansıyan olayda avukat Suna Özdaşdöndüren, görevinin engellendiğini ve daha önce de defalarca şiddete uğradığını ileri sürerek, "Savcılık benim öldürülmemi mi bekliyor? Hem sözlü hakaretler hem de fiziki olarak şiddete maruz kalıyorum, işimi yapmam engelleniyor’’ dedi.

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Yaşanan olayın ardından gemi bakım ve yat imalathanesi olarak faaliyet gösteren firmaya jandarma ekipleri çağrıldı. Şiddete uğradığını belirten kadın avukat, hemcinsinden şikayetçi oldu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Muğla
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