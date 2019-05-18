Sökülen Osmanlı tuğralarının Torbalı Meydanı'na takılması talebi

İZMİR (AA) - Osmanlı Ocakları, Torbalı Belediyesince Atatürk Meydanı'na 2017 yılında dikilen Osmanlı tuğrası anıtının kaldırılmasını protesto etti.

Ocak başkanı Kadir Canpolat ve ocak üyeleri, Torbalı Belediyesi önünde toplanarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra basın açıklaması yapan Canpolat, meydanda bulunan Osmanlı tuğralarının Torbalı Belediyesi tarafından kaldırıldığını belirtti.

Belediyenin daha önce de şehit Ömer Halisdemir'in fotoğraflarını kaldırdığını savunan Kadir Canpolat, "Bu, milletin değerleriyle alay etmektir, bu millete hakaret etmektir. Bu yüzden bu tür eylemlerinden dolayı Belediye Başkanlığını kınıyoruz. Bir an evvel yapılan hatalarından da bu nefret hareketlerinden de dönmesini ümit ediyoruz. Bugün Osmanlı tuğrası hepimizin ortak değeridir, tıpkı Atatürk gibi." dedi.

Canpolat, milletin değerlerine sonuna kadar sahip çıkacaklarını da vurgulayarak, sökülen Osmanlı tuğrası anıtının yeniden yerine dikilmesini istediklerini ifade etti.

