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Sol gözünü kaybetti, yardım gelmezse sağ gözünü de kaybedecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.09.2019 11:36 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde, 2.5 yıl önce baş ağrısı ile hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki çocuk, rahatsızlıkları nedeniyle sol gözünü kaybetti.

İzmir’in Torbalı ilçesinde, 2.5 yıl önce baş ağrısı ile hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki çocuk, rahatsızlıkları nedeniyle sol gözünü kaybetti. Aile, varını yoğunu satıp çocuğunun tedavisi üstlenmeye çalışırken, baba Metin İnal, satacak bir şeylerinin kalmadığını, oğlunun diğer gözünü kaybetmemesi için yetkililerden yardım istedi.
Torbalı ilçesi Ahmetli Mahallesi’nde yaşayan 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Muhteşem Salih İnal, MS hastalığına yakalandı. İddiaya göre, 2.5 yıl önce kene ısırması sonrasında baş ağrısı şikayeti ile hastaneye giden; ancak sonrasındaki işlemlerde bir beyin hastalığı olan ADEM ve MS ön tanısı konulan talihsiz çocuk, rahatsızlıklar nedeniyle sol gözünü kaybetti. 12 yaşındaki çocuk, bu süreçte eğitimini de yarıda bırakmak zorunda kaldı. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören, önümüzdeki günlerde ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedaviye alınacak olan talihsiz çocuğun ailesi ise yardım çağrısı yaptı.
Baba Metin İnal, tedavi masrafları için varını yoğunu satsa da tahliller ve bazı ilaçların yükü belini büktü. Oğlunun tedavi masrafları nedeniyle çalıştığı tarlalara da gidemeyen talihsiz baba, tedavinin geri kalanı ve oğlunun diğer gözünde görme kaybının yaşanmaması için çağrı yaptı.

"Lütfen bana yardım edin"
12 yaşındaki Muhteşem Salih İnal, "2.5 yıl önce başımı kene soktu. Sonrasında baş ağrısı ve bulanık görmeye başladım. Sol gözümü kaybettim. Şimdi ise sağ gözümün yüzde 25’lik görme hissini kaybettim. Durumumuz el vermediği için tedavim evde devam ediyor. Yetkililerden yardım bekliyorum. Güneşi görmek, doğayı görmek, renkleri ayırt etmek istiyorum. Lütfen bana yardım edin” diyerek yetkililere seslendi.

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