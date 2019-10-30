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SOLA DÖNERKEN HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 01:54 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda, süratli bir şekilde seyreden otomobil sürücüsü, aniden sola dönmek isterken halk otobüsüne çarptı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda, süratli bir şekilde seyreden otomobil sürücüsü, aniden sola dönmek isterken halk otobüsüne çarptı. Otomobil içinde sıkışan sürücü, sağlık görevlilerince çıkarıldı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Hasköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasköy'den Kasımpaşa yönüne süratli bir şekilde ilerleyen 34 CAE 291 plakalı otomobilin sürücüsü, aniden sola dönmek istedi. Bu sırada karşı yönden gelen, Taksim-Cebeci seferini yapan 36T hatlı halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüs yolcularından yaralanan olmazken otomobil sürücüsü direksiyon mahallinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa aldı. Sürücü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüs yolcularından Üstün Yıldız, "Otomobil sürücüsü bilinçsizce direksiyonu kırdı, otobüse çarptı. Otobüs şoförünün hiçbir suçu yok. Yolculardan herhangi bir yaralanan olmadı. Yolculara bir şey olmaması çok büyük bir şans" dedi.

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