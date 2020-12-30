Solar Orbiter 'Yakıcı Gezegen' Venüs'ün yakınından ilk kez geçti!

Solar Orbiter aracı Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ortaklığında yürütülen bir proje. Proje kapsamında Solar Orbiter'ın hedefi ise Güneş. Bu amaçla Güneş'e doğru yol alan araç, yolda tanıdık bir gezegenin yakınından geçiş yaptı; Yakıcı Gezegen olarak da bilinen Venüs'ün.

SOLAR ORBİTER VENÜS'E İLK KEZ SELAM VERDİ

Space.com'un haberine göre, Solar Orbiter Venüs'ün yanından ilk geçişini yaptı. Söz konusu geçiş, 27 Aralık'ta gerçekleşti. Yani günler önce Solar Orbiter Venüs'e 'selam' verdi. Yakıcı Gezegen'in yanından yapılan geçiş, Solar Orbiter'ın Venüs'ün yanından yaptığı ilk geçiş olarak da tarih kitaplarındaki yerini aldı.

BİLGİ TOPLAMIŞ OLABİLİR

Solar Orbiter'ın Venüs hakkında yeni bilgiler toplamış olma ihtimali de var. Ancak büyük sonuçlar beklememek gerek. Zira yukarıda da belirtiğimiz üzere aracın ana hedefi Venüs değil, Güneş.

