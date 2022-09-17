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Solist Ebru dehşet gününü anlatınca 'kıskanç' sevgili tutuklandı! 'Beni banyoya götürdü, babasını çağırdı'

17.09.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 5 Eylül günü kıskançlık gerekçesiyle sevgilisi Hasan Karabudak'ın tabacanyla ateş etmesi sonucu yaralanan solist Ebru Sultan Bozdağ yaşadığı dehşet gününü anlatmasından sonra Karabudak, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Bozdağ, ''Belindeki tabancayı çıkardı. Boynumdan tutarak arkama geçti. Tek el ateş etti. Yaralandıktan sonra beni banyoya götürdü. Kanı durduramayınca babasını çağırdı. Tedavi etmek istediler; ancak kanı durduramayınca hastaneye götürdüler'' dedi.

Solist Ebru dehşet gününü anlatınca 'kıskanç' sevgili tutuklandı! 'Beni banyoya götürdü, babasını çağırdı'

Ankara'daki bir gece kulübünde solist olan Ebru Sultan Bozdağ, 5 Eylül sabahı sevgilisi Hasan Karabudak ve onun babası tarafından hastaneye götürüldü. Hastane polisinin ifadesini aldığı Karabudak, sevgilisinin, kendisinden ayrılmak isteyince intihar etmek istediğini ve elinden almak isterken tabancanın ateş aldığını ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

EBRU'NUN İFADESİNDEN SONRA TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Tedavisinin ardından ifadesi alınan Ebru Sultan Bozdağ, sevgilisi Hasan Karabudak'ın, kendisini iş yerinde müşterilerden kıskandığını, bu yüzden aralarında tartışma çıktığını ileri sürerek, "Beni ve ailemi öldürmekle tehdit ederek darbetmeye başladı, sonra belindeki tabancayı çıkardı. Boynumdan tutarak arkama geçti. Tek el ateş etti. Yaralandıktan sonra beni banyoya götürdü. Kanı durduramayınca babasını çağırdı sonra beni, babasının ikametine götürdüler. Burada tedavi etmek istediler; ancak kanı durduramayınca hastaneye götürdüler" dedi.

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İKİNCİ KEZ SERBEST BIRAKILDI

Yeniden gözaltına alınan Hasan Karabudak, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda, "Ben ayrılmak istediğimi söyleyince bana tabanca doğrultarak, ‘Bir yere gidemezsin’ dedi. Ayrılmak istediğimi tekrar söyleyince ‘Önce seni sonra kendimi öldürürüm’ dedi. Odaya eşyalarımı almak için yöneldiğimde tabancayı kafasına dayadı. Ben kendimi üzerine attım. O sırada silah patladı" dedi. Mahkeme, şüphelinin kaçma şüphesinin olmaması, delillerin toplanması ve olayda tabancanın kim tarafından ateşlendiğinin tam olarak tespit edilememesi nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, BU KEZ TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten savcılık da sulh ceza hakimliğine yazdığı itiraz dilekçesinde, müştekinin sağ elini kullandığının tespit edildiğini, kurşunun giriş ve çıkış yeri açısından sağ elle ateş edildiği kabulünün, hayatın olağan akışına aykırılık gösterdiğini, bilgi sahibi olarak ifadesi alınan kişinin, şüphelinin olaydan kısa süre önce kendisinden tabanca satın aldığını söylediğini ve diğer delilleri de göz önünde bulundurarak olayın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu oluşturduğunu belirtip, adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. İtirazı değerlendiren Ankara 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği, bu kez şüphelinin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunda tutuklanmasına karar verdi. Tutuklama kararının ardından yakalanan Hasan Karabudak, cezaevine gönderildi.

(DHA)

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