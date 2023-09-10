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    4. Solmuş bitkileriniz eskisinden daha canlı olacak! Ölmüş çiçekleri açtırma yöntemi

    Solmuş bitkileriniz eskisinden daha canlı olacak! Ölmüş çiçekleri açtırma yöntemi

    10.09.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Evde canlı bitki bakımı göründüğü kadar kolay olmayabiliyor. Canlı bitki bakımının kolay olduğu düşünülse de bitkiler yanlış ışık ve toprak, kötü hava şartları yüzünden solabiliyor. Solmuş bitkilerini eskisinden daha canlı yapacak yönteme haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Bitkilerin evin ve bahçenin çok daha güzel görünmesini sağlıyor. Ancak bitki bakımında gözden kaçan ufak hatalar bitkilerin solmasına neden olabiliyor. Solan çiçekleri canlandırmak için etkili ve hızlı bir yöntem arıyorsanız çözümü çok basit. İşte ölmüş çiçekleri açtıan yöntem...

    SOLAN BİTKİLERİ CANLANDIRMANIN KOLAY YOLU

    Bitkilerin yaprakları susuz kalmadan tutun da gün ışığını yeterince alamamaya kadar çeşitli sebeplerle kısa zaman içinde boynunu bükebiliyor ve hatta çürümeye başlayabiliyor. Eğer bitkinizi yeterince suladığınızdan eminseniz ve evinizde onun yetişme şartlarına uygun bir ortamı azami ölçüde sağladığınızı düşünüyorsanız ve yine de yapraklarında bir solma, çürüme sorunu söz konusu oluyorsa tarçın desteğe gelmeye hazır. Bunun için tek yapmanız gerekense toz tarçını alıp yapraklardaki hasarlı kısımlara dökmek. Çünkü tarçın hem antiseptik hem de antiparazitik etkiler gösteriyor, bu iki özellik de bitkilerde meydana gelebilecek hastalık kaynaklı çürümelerin önüne geçiyor.

    tarcın kabugu

    YENİ BİTKİLERİN BÜYÜMESİNİ HIZLANDIRIYOR

    Eğer yeni bir bitki dikecekseniz ve bir an önce büyüyüp serpilmesini istiyorsanız ekeceğiniz bitki fidesinin köklerini, içine toz tarçın koyduğunuz bir kapta kısa bir süre, kökler zarar görmeyecek şekilde bekletebilir, tarçına bulanan kökleri güzelce toprağa yerleştirebilirsiniz.

    Kalsiyum, magnezyum ve demir gibi birçok mineral bakımından zengin olan tarçın, bitki köklerinin de daha çok beslenip büyümesini sağlayacaktır. Ancak bu uygulama, tohum olarak ekeceğiniz bitkilerde geçerli olmayacak, yalnızca fide halinde alıp dikeceğiniz bitkilerde etkili olacaktır.

    solmus bitki

    BÖCEKLERDEN KORUYOR

    Böcekler ve karıncalar tarçın kokusundan hoşlanmaz ve genel olarak bu kokuyu aldıkları bölgelere gitmezler. Bu nedenle, bitkilerinizi karıncalar ya da minik böcekler sarıyorsa saksının dibine toz tarçın serpiştirerek onları uzaklaştırabilir hatta yalnızca çubuk tarçın koyarak da aynı etkiyi yakalayabilirsiniz.

    toz tarcın

    Ancak çubuk tarçınları ya da çok miktardaki toz tarçını bunun için kullanmak istemezseniz şu yöntemi de deneyebilirsiniz: Bir sprey şişesinin içine 1 su bardağı kadar su koyun, üzerine 1 çay kaşığı toz tarçın ve 10 damla tarçın yağı ilave edin ve güzelce karıştırın. Ardından bu karışımı saksının dibine, toprağın üzerine gelecek şekilde püskürtün. Tarçın kokusu her yere yayıldığında böcek ve karıncaların bir daha bitkinize uğramadığını göreceksiniz.

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