Solmuş siyah pantolonları yeni gibi yapıyor! Sakın çöpe atmayın

Solmuş siyah kıyafetler bakımsız görünümlere sebep olabiliyor. Solmuş kıyafetleri tekrardan canlandırmanın mümkün olmayacağını düşünenler bu kıyafetleri çöpe atıyor. Ancak yeni kıyafetlerin fiyatlarının giderek artması özellikle solmuş siyah pantolonları canlandırmanın yollarını aratıyor. Evde yapılan kolay uygulamalar ile pantolonlarınızı yeni alınmış gibi yapabilirsiniz.

SOLMUŞ SİYAH PANTOLON NASIL CANLANDIRILIR?

KUMAŞ BOYASI

Öncelikle siyah kumaş boyası satın alın. Kumaş boyası satın alırken boyanın pantolonunuza uygun olup olmadığını satıcınıza sorun. Daha sonra bir leğen temin edin. Pantolonu tarif edilen kumaş boyası miktarı ile leğene koyun. Kot pantolon iyice boyandıktan sonra kurumasını bekleyebilirsiniz.

Ayrıca çamaşır makinesinde de boyama yapılabilir. Bunun için boyalar bulunmaktadır. Bu boyaları satın almadan önce çamaşır makinesi markası müşteri hizmetlerini arayarak makinenizin uygun olup olmadığını sorun. Unutmayın çamaşır makinesi pantolondan daha pahalıdır ve bozmak istemezsiniz.

Filtre kahve ile kot pantolon boyamak isteyenler yoğun filtre kahve kullanmalıdır. Yukarıda bahsettiğimiz boyama yöntemi ile aynı yöntem kullanılır. Fakat bu sefer pantolon kahvenin içerisinde en az 12 saat beklemelidir. Daha sonra ister elle ister makinede kahveden arınana kadar iyice yıkanır ve kurutulur. Bu işlemi isteğinize göre bir kaç kere daha tekrarlayabilirsiniz. Bu yöntem de etkili olsa da boya kullanmak daha masrafsız olabilir. Unutmadan söyleyelim pantolonunuzun her yerinin kahve ile temas ettiğinden emin olmalısınız.

