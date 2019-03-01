Solo Türk uçaklarından prova uçuşu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla 3 Mart Pazar günü gösteri yapması planlanan Solo Türk, iki F-16 ile kent semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

Antalya'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 1- 5 Mart tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerden biri olan Solo Türk gösterisi için, modernize edilmiş iki F-16 uçağı Antalya'ya geldi. Pazar günü gerçekleştirilecek gösteri öncesi, Konyaaltı semalarında Solo Türk'ün prova uçuşu sırasında uçakların manevraları, ilgiyle izlendi. 15 dakika Konyaaltı semalarını renklendiren iki uçak, ardından Antalya Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı.

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