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Solo Türk uçaklarından prova uçuşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 13:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla 3 Mart Pazar günü gösteri yapması planlanan Solo Türk, iki F-16 ile kent semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

Solo Türk uçaklarından prova uçuşu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla 3 Mart Pazar günü gösteri yapması planlanan Solo Türk, iki F-16 ile kent semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.
Antalya'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 1- 5 Mart tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerden biri olan Solo Türk gösterisi için, modernize edilmiş iki F-16 uçağı Antalya'ya geldi. Pazar günü gerçekleştirilecek gösteri öncesi, Konyaaltı semalarında Solo Türk'ün prova uçuşu sırasında uçakların manevraları, ilgiyle izlendi. 15 dakika Konyaaltı semalarını renklendiren iki uçak, ardından Antalya Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı.

FOTOĞRAFLI

Solo Türk uçaklarından prova uçuşuSolo Türk uçaklarından prova uçuşuSolo Türk uçaklarından prova uçuşuSolo Türk uçaklarından prova uçuşu

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