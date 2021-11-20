Teninize hayat verin! Soluk ve cansız görünen tenlere iyi gelen makyaj tüyoları

Kimimiz canlı ve renkli görünen bir tene sahipken, kimimiz de solgun bir ten rengine sahibiz. Özellikle kış aylarında ten rengi daha soluk, cansız ve mat görünebiliyor. Bu durum da haliyle epey can sıkıyor! Ama artık dert etmenize gerek yok. Sizin için araştırdığımız makyaj teknikleri ile cildinizi daha canlı gösterebilirsiniz. İşte soluk ve cansız görünen tenlere hayat verecek makyaj önerileri...
Soluk ve cansız tenlerin ilk dikkat etmesi gereken ve makyajın da başlangıcı olan ürün, şüphesiz ki kapatıcı.
Fondöten seçerken pembe alt tonlu olmasına dikkat edin.
Soluk tene sahip kadınlar genellikle sarı alt tona sahip olur. Kullanılan sarı alt tonlu bir fondöten sizi daha solgun gösterir.
Pembe ve fuşya rengindeki allıklar, makyaj dostunuz olabilir.
Makyajınızı yaparken elmacık kemiklerinin altına, hafifçe burun ucuna ve çene noktasına uygulayacağınız pembe allık, cildinizin daha aydınlık ve canlı görünmesini sağlar.
Soluk tenlilerin açık ve mat renk rujlardan da uzak durması gerekiyor.
Solgun ve cansız bir tene sahipseniz, kırmızı ve parlak bir ruj sürerek tüm havanızı değiştirebilir ve canlı bir cilt görünümüne kavuşabilirsiniz.
Göz makyajını yaparken uygulayacağınız siyah ve gri tonlarında farlar, sizi daha solgun gösterir.
Göz farında daha sıcak bir hava veren kahve ve gold tonlarını tercih ederseniz, cildinizi daha canlı ve enerjik gösterebilirsiniz.
Farınızı uyguladıktan sonra eyeliner çekmeyi ve maskaranızı sürmeyi unutmayın.
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