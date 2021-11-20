Teninize hayat verin! Soluk ve cansız görünen tenlere iyi gelen makyaj tüyoları

Kimimiz canlı ve renkli görünen bir tene sahipken, kimimiz de solgun bir ten rengine sahibiz. Özellikle kış aylarında ten rengi daha soluk, cansız ve mat görünebiliyor. Bu durum da haliyle epey can sıkıyor! Ama artık dert etmenize gerek yok. Sizin için araştırdığımız makyaj teknikleri ile cildinizi daha canlı gösterebilirsiniz. İşte soluk ve cansız görünen tenlere hayat verecek makyaj önerileri...

FONDÖTEN SEÇİMİNDE TERCİHLERE DİKKAT!

Soluk ve cansız tenlerin ilk dikkat etmesi gereken ve makyajın da başlangıcı olan ürün, şüphesiz ki kapatıcı.

Fondöten seçerken pembe alt tonlu olmasına dikkat edin.

Soluk tene sahip kadınlar genellikle sarı alt tona sahip olur. Kullanılan sarı alt tonlu bir fondöten sizi daha solgun gösterir.

Eğer "Sarı alt tondan vazgeçmem" derseniz, o zaman kendi sarı alt tonunuzdan daha açık bir sarı alt tonlu kapatıcı seçmelisiniz.

PEMBE ALLIKLAR TAM SİZE GÖRE!

Pembe ve fuşya rengindeki allıklar, makyaj dostunuz olabilir.

Makyajınızı yaparken elmacık kemiklerinin altına, hafifçe burun ucuna ve çene noktasına uygulayacağınız pembe allık, cildinizin daha aydınlık ve canlı görünmesini sağlar.

Önemli bir tüyo daha: Kullanacağınız allık formunun kremsi olması durumunda daha kalıcı bir canlılık yakalayabilirsiniz!

PARLAK VE KIRMIZI RUJLAR KURTARICINIZ!

Soluk tenlilerin açık ve mat renk rujlardan da uzak durması gerekiyor.

Solgun ve cansız bir tene sahipseniz, kırmızı ve parlak bir ruj sürerek tüm havanızı değiştirebilir ve canlı bir cilt görünümüne kavuşabilirsiniz.

Kırmızı rengin üzerine uygulayacağınız bir lip gloss ile daha etkileyici bir görünüme sahip olabilirsiniz.

GÖZ MAKYAJINDA DUMANLI RENKLERDEN UZAK DURUN